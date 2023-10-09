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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'daki 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırılmasına ilişkin görüntülere soruşturma başlatıldı

        Şanlıurfa'daki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemeler neticesinde paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:40
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        Şanlıurfa'daki görüntülere soruşturma başlatıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'Şanlıurfa’da 4-5 yaşındaki çocuklara şiş batırdılar' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir.

        Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modelleri uzman personellerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocukların üstün yararı ilkesince söz konusu görüntülerle ilgili Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine erişim engelleme talebinde bulunulmuştur. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak suçluların en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız."

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir

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