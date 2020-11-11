Alınan bilgiye göre, Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Irak uyruklu 29 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken trafik kontrollü olarak sağlandı. AA'nın haberine göre; otobüsteki yolcuların, Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a turistik amaçlı gittikleri öğrenildi.