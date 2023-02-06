Hasar gören bina artçı depremde yıkıldı!

Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.