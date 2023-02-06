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Şanlıurfa'da hasar gören binanın artçı depremler sırasında yıkılması kamerada

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi Şanlıurfa'yı da vurdu. Kentte son olarak 6 katlı bir bina artçı depremde yıkıldı

Giriş: 06.02.2023 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da hasar gören bina artçı depremde yıkıldı!
Hasar gören bina artçı depremde yıkıldı!
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AA

Şanlıurfa'da depremde hasar gören bir binanın artçı depremler sırasında yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da, arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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