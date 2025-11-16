Habertürk
        Son dakika: Şanlıurfa'da göçük: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da göçük: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralı

        Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesinde tek katlı bir işyerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. 5 işçi göçük altında kalırken, 2'si yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:55
        İnşaatta göçük: 2 işçi öldü, 3 işçi yaralı
        Şanlıurfa’da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. İşçiler, ekipler ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu gözük altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu. İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        2 İŞÇİ ÖLDÜ

        Şanlıurfa’da tek katlı bir iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte yaralanıp Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş hayatını kaybetti.

