Oltalarını almak istediler! Acı haber

Olay, öğle saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi’nden geçen Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında meydana geldi. İbrahim ve Yusuf Bağış kardeşler ile İlyas Yıldırım kanala balık tutmaya gitti.

Şanlıurfa'da, düşen balık oltasını almak için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Bağış (12) ile kardeşi İbrahim Bağış (9) boğuldu.

Çocukların demir parmaklıklar arasından attıkları olta suya düştü. Oltayı almak için suya giren Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşler, akıntıya kapıldı. İki kardeşin peşinden suya giren İlyas Yıldırım (12) ise kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtuldu. Yıldırım’ın haber verdiği mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.