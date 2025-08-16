Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı kiraladı - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı kiraladı

        Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 16.08.2025 - 13:32 Güncelleme: 16.08.2025 - 13:34
        Samsunspor'a Polonyalı kaleci
        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor.

        Son olarak Norveç Eliteserien ekiplerinden Molde FK’da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı devre arasına kadar kiraladıklarını açıkladı. 1.93 metre boyundaki Posiadala, 2024-2025 sezonunda görev aldığı 11 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

        Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, “Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsunspor ailesine hoş geldin, Albert!“ ifadelerine yer verildi.

