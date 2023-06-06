Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da önceki gün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Selin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Giriş: 06.06.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Samsun'da sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İHA

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
Kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi
Bahanesi: Kıskançlık!
Bahanesi: Kıskançlık!
Gök gürültülü sağanak alarmı! Bu bölgeler dikkat
Gök gürültülü sağanak alarmı! Bu bölgeler dikkat
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.