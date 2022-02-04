SAMSUN'DA ATATÜRK HEYKELİNE SALDIRANLAR YAKALANDI MI?

Kısa süre sonra yakalanan saldırganlarla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada yapılan bu saygısızlığın asla kabul edilemeyeceği vurgulanırken, "Kolluk birimleri ilgili aracı tespit etmiştir. Onur Anıtı'na urgan asmak suretiyle saldırı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sosyal medyada heykelin üzerinde halatları tutan beyaz tulumlu kişinin saldırgan olduğu iddia edilse de iddianın kısa süre içerisinde asılsız olduğu ortaya çıktı. Heykel üzerinde halatları tutan beyaz tutulumlu görevlinin saldırı sonrası halatları anıttan sökmeye çalıştığı, saldırı ve saldırganlarla ise kesinlikle bir bağının olmadığı öğrenildi.