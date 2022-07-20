Samsun'da kaybolan otizmli çocuktan kahreden haber!

DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 14 gündür aranan otizmli Emine Ayhan'ın, kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta cansız bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre Çarşamba ilçesinde yaşayan Ayhan ailesi, 7 Temmuz akşamı otizmli kızları Emine Ayhan'ın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

26 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Harekete geçen ekipler, ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Aramalarda Yeşilırmak kenarında Emine Ayhan'a ait tişört bulundu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, 26 kilometrelik alanda Yeşilırmak havzasını taradı.

Ekipler, tekrar ilçeye bağlı Hacılıçay Mahallesi'nde yoğunlaştı. Bugün jandarmaya ait kadavra köpeği, Ayhan´ın kaybolduğu bölgenin 5 kilometre uzağındaki bataklıkta bir cansız beden buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Emine Ayhan'ın a ait olduğu tespit edildi.

Emine Ayhan´ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.