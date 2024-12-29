Samsun'da kontrol edilen bir yolcu otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobüste taşınan bir bisikletin orijinal yapısının değiştiğini fark eden polis, durumdan şüphelendi. Spiral kullanılarak gövdesi kesilen bisikletin içinde zulalanmış uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu sevkiyatını bu yöntemle yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

Akıllara durgunluk veren olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

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BİSİKLETTEN UYUŞTURUCU SEVKİYATI ÇIKTI Polis kontroller sırasında yolcu otobüsü bagajındaki bir bisiklet buldu. Yapılan incelemelerde, bisikletin kaynakla orijinal yapısının değiştirildiği fark edildi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri spiral kullanarak kestikleri bisikletin gövde ve gidon kısmında gizlenmiş uyuşturucu madde buldu. İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bisiklet yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen H.B. ve F.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.