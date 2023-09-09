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Vezirköprü ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir gün arayla Hüseyin T. ( 52) ve Ayhan E. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan Hüseyin T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayhan E. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Hüseyin T. dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Ayhan E. ise bugün hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Hüseyin T, Vezirköprü ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitiren Ayhan Enin ise otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.