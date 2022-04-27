Saldırıya uğrayan doktor başından yaralandı!

AA

Son dakika haberine göre Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.

AA'da yer alan habere göre Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.