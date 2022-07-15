Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.