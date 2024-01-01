Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da son dakika ormanlık alanda yangın! - Güncel haberler

        Sakarya'da ormanlık alanda yangın çıktı!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekip ile müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ormanlık alanda yangın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanda yangın çıktı. Örtü yangınına, Orman İşletme Şefliği´ne bağlı arazözler ile müdahaleye başlandı.

        DHA'nın haberine göre yangın, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki ormanda çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, ihbarda bulundu.

        Bölgeye, Karasu Orman İşletme Şefliği´ne ait arazözler sevk edildi. Ekipler, örtü yangınına müdahaleye başladı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        REKLAM

        Yangın söndürme çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #sakarya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Meteoroloji 3 büyük kent için saat verdi! Salı alarmı!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Elektrikli soba faciası! 3 can kaybı var
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Habertürk Anasayfa