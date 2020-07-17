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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Servis Bilgi Sistemi'nin (SERBİS) tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Pekcan "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz. SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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