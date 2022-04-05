Olayda, kentte oturan ve bir akaryakıt firmasında çalışan Güray A. (58), 20 Aralık 2021'de satın aldığı alkollü içeceği tüketmesinin ardından evinde aniden fenalaştı.

AA'da yer alan habere göre, eve çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Güray A'nın metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

Hastanede 107 gündür tedavi gören Güray A, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Güray A'nın cenazesi, Bağçeşme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.