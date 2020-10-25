Son dakika: Sahte içkiden bir acı haber de Samsun'dan geldi! - Haberler

AA

Alınan bilgiye göre, Ö.A. (41) üç gün önce evinde rahatsızlaşınca yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Ö.A, hayatını kaybetti. Ö.A'nın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği bildirildi.