Peş peşe kahreden haber! 8 kentte 25 ölüm!

İstanbul Esenyurt'ta dün 3'ü yabancı uyruklu 6 kişinin içtikleri sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Önceki gün de Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov da sahte içkiden ölmüştü. Esenyurt'ta 3 gün içerisinde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.
POLİSLERİN DENETİMLER SÜRÜYOR
DHA'da yer alan habere göre öte yandan polis ekipleri de Esenyurt'taki içki denetimlerini sıklaştırdı.
1 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında Esenyurt'ta işletme ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edilen yerlere yönelik denetimler yapıldı.
471 ŞİŞE, 500 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde, 5 tekel bayii, 3 ikamet ve 1 restoranda yapılan aramalarda, 471 şişe halinde 500 litre sahte alkol ve sahte alkol için kullanılan çok sayıda bandrol ve boş şişe ele geçirildi.
8 KENTTE CAN KAYBI 25 OLDU
ANTALYA
İHA'da yer alan habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi, yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ERZİNCAN
Erzincan'da yılbaşı öncesi sahte içki yüzünden 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'ten 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ
Alınan bilgiye göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin Karagenç (65), Şahin Büyüksakallı (55) ve Abdullah Çam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden Ali Kalaycı da kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
MERSİN
Mersin'de sahte içki nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise tedavi altındı.
SİVAS
Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte rakı içen 2 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı rakıdan içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte rakı üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YALOVA
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
İstanbul ile birlikte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 24'e yükseldi.
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