Sahte içkiden 4 can kaybı daha!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddia edilen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, Saray ilçesindeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen M.Ş. ve N.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Her iki kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK'TA ÖLENLERİN SAYISI 3'E ÇIKTI
Zonguldak’ta internetten alkol sipariş edilerek elde edilen sahte içkiden tüketen 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
İddialara göre birkaç gün önce bir internet sitesi aracılığıyla İzmir’den alkol satın alındı. Alkolden çeşitli aromalar yardımıyla içki yapıldı. Yapılan içkiden tüketen 7 kişi baş dönmesi, bilinç kaybı, görme bozuklukları nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi altına alınan Mehmet Başkan kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Başkan yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Başkan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Tamer Şeker de hayatını kaybetti. Görme bozukluğu, bilinç kaybı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 50 yaşındaki İsmail Acar da sevk edildiği BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan Uğur K., Mehmet Ç. ve Ahmet B. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin daha hastanedeki tedavisi sürüyor.
BİR ACI HABER DE GAZİANTEP'TEN
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastanede tedavi altına alınan bir genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Nizip ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 28 yaşındaki Yunus Yurtseven yaşamını yitirdi. Yurtseven’in ölümünün ardından sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, sahte alkolden zehirlenen 4 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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