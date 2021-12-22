Son dakika: Sahte içkide bir can kaybı daha!

DHA

İlçede çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı.

DHA'nın haberine göre Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.