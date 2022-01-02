Ahmet D. (50), 14 Aralık'ta fenalaşmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Ahmet D, 19 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'da yer alan habere göre, Ahmet D'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası ilçede defnedildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.