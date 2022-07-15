Sahte içki yine can aldı iddiası!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Resul Ceylan (57), odasında ölü bulundu. Ceylan´ın yanındaki pet şişede sahte içki tespit edildi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Metin Olcay dışarı çıkmadan önce, ev arkadaşı Resul Ceylan'ı merak edip odasının kapısını çaldı.

Ses gelmeyince içeri giren Metin Oktay, Ceylan´ın hareket etmediğini fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Resul Ceylan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Resul Ceylan'ın odasında ayrıca pet şişede sahte içki bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.