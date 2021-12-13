Sahte içki faciası! 8 can kaybı

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Çınarcık’da Oto tamir işi ile uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) bir gece öncesi kendileri yaptıkları sahte içkiden içtiler. Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesinde bulunan iş yerinde yaşayan Ekrem T. sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundular.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri Ekrem T. ile beraber alkol aldıkları belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesindeki evine mahalle muhtarı ile giderek onun da cesedine ulaştı.

Biri iş yerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 arkadaştan Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı kişiler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bu arada, Aytekin Karagenç'in cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü. Yoğun bakımdaki 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BİR FACİA DA SİVAS'TA

Sivas’ın Zara ilçesinde de sahte içki içtikten sonra fenalaşan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde metil alkolden üretilmiş sahte içki içen 2 kişi birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Aynı içkiden içen 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Sahte içki üreten 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili de inceleme başlatıldı.