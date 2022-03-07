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Çorum'da feci olay! 12 kişi metil alkolden zehirlendi

Son dakika haberine göre sahte içki kâbusu geri döndü. Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 12 kişi tedavi altına alındı. Bu kişilerden 4'ünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi

07.03.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sahte içki kâbusu geri döndü! 12 kişi zehirlendi
Sahte içki kâbusu geri döndü! 12 kişi zehirlendi
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İHA

Edinilen bilgilere göre 12 kişi kentte sahte içki içtikten sonra sağlık problemleri yaşamaya başladı.

İHA'nın haberine göre, bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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