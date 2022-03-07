Sahte içki kâbusu geri döndü! 12 kişi zehirlendi

İHA

Edinilen bilgilere göre 12 kişi kentte sahte içki içtikten sonra sağlık problemleri yaşamaya başladı.

İHA'nın haberine göre, bir kısmı ambulanslara bir kısmı ise kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.