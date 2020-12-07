Sahte içki iki kardeşi ayırdı

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen iki kardeşten Ali Ala (50) hayatını kaybederken Yüksel Ala'nın (59) durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, General Kazım Özalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve Yüksel Ala sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Ala yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Yusuf Ala'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ali Ala'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.