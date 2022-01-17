Sahte içki felaketinde bir ölüm daha!

Son dakika: Sahte içki felaketinde bir ölüm daha!

İHA

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği sahte içkiden zehirlenen 69 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Köprülü, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Köprülü daha sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.