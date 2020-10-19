Ölüm içkisine 62 kurban!

Sahte içki faciasında feci bir tablonun ortaya çıktığı İzmir'de ölü sayısı 25'e yükseldi. Kentte sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören Hayrettin Koçer (68) de yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 25´e yükseldi.
İzmir'de geçen cumartesi günü, iddiaya göre sahte içki kullandıktan sonra fenalaşan Hayrettin Koçer, Dokuz Eylül Hastanesi´ne başvurdu. Burada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan Koçer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koçer´in cenazesi işlemlerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Koçer´in ölümüyle birlikte, kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 25 oldu.
BİR HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de, sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırılan Hasan Aydın (52),7 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Ereğli ilçesinde, 12 Ekim'de, içtiği sahte alkol nedeniyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Aydın, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aydın, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
İlçede sahte alkol içince fenalaşıp, hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) da 13 Ekim´de hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte alkolden ölümle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
KIRKLARELİ'DEN BİR ACI HABER DAHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, evinde rahatsızlanan Selçuk B. (48) Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Selçuk B, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Selçuk B, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
HATAY'DA 2 BİN 390 LİTRE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan çok sayıda kentte de operasyonlar devam ediyor. Son olarak Hatay'da polis ekiplerinin sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik yaptığı operasyonda, 2 bin 150 litresi fermente edilmiş, toplam 2 bin 390 litre sahte rakı ele geçirildi.
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