Son dakika: Sahte içki bu kez Balıkesir'de 2 can aldı! - Haberler

AA

İddiaya göre, ilçedeki bir büfeden aldığı içkiden içen A.S. (52) ve B.Z. (28) bir süre sonra fenalaştı.

AA'nın haberine göre, yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. ve B.Z, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.S. ve B.Z. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.