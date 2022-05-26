Sahil Güvenlik'te bin 586 askerin görev yeri belli oldu

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1586 personeli kapsayan Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 Yılı Genel Atamaları açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla, hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belli oldu.

Komutanlık tarafından atama takvimine uygun olarak yürütülen atamalarda, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri de göz önüne alındı.