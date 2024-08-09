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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Sağmalcılar Viyadüğü 12 gün gece boyunca kapalı

        Sağmalcılar Viyadüğü 12 gün gece boyunca kapalı

        Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde yapılacak depreme karşı güçlendirme çalışması nedeniyle bütün şeritler, bugünden itibaren 12 gün süreyle 23.00-06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:38
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        Sağmalcılar Viyadüğü 12 gece kapalı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, O-3 kara yolu üzerindeki Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı bildirildi.

        O-3 kara yolu Edirne yönünde "Viyadük genleşme derzi" yenileme çalışması yapılacağı belirtilen açıklamada, viyadük üzerindeki bütün şeritlerin, 23.00-06.00 saatleri arasında 12 gün süreyle geçici olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, belirtilen saatlerde O-3 kara yolu Aksaray yönünden gelerek Edirne yönüne gitmek isteyen sürücülerin, Kartaltepe-Yıldırım-Kocatepe çıkışından ayrılarak, Hal Kavşağı'ndan tekrar O-3 kara yoluna ve TEM Otoyolu'na ulaşabileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması önerilmektedir. Vatandaşlarımızın trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünde 29 Haziran'da 10 günlük çalışma yapılmıştı.

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