Sağlık çalışanları zehirlendi! 31 kişi...

İHA

Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Sağlık çalışanlarından 1'i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor. Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor dedi.