20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı, Türkiye çapında tüm hastanelere yeni tip koronavirüs (COVİD-19) genelgesi gönderdi ve alınacak tedbirleri sıraladı.
12 maddelik genelgede; hangi hastanelerin ‘pandemi hastanesi’ olarak nitelendirileceği açıklandı, hastane yönetimlerinin alması gereken önlemler anlatıldı. Genelgede; ‘Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur’ denildi.
Genelgenin 2. Maddesinde de ‘Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir’ denildi. Genelgede, ‘Pandemi hastanelerinde, COVID-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir’ ifadesi kullanıldı.
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Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtildi.
Genelgenin 4. Maddesinde de; ‘Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir’ dendi.
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