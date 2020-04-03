Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kura başvuru evrakının artık Sağlık Bakanlığına gönderilmeyeceği, başvuruların elektronik ortamda sisteme yükleneceği açıklandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!