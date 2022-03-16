Sağlık bakanları Türkiye'de bir araya geliyor

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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliği ile düzenlenecek toplantıya DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra çok sayıda ülkeden sağlık bakanı ve bakan yardımcısı katılacak.

55 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER DE YER ALACAK

Toplantıda Bosna Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan, Romanya, Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya sağlık bakanları, Libya Başbakan Yardımcısı, Letonya Devlet Sekreteri ile Sırbistan ve Gürcistan sağlık bakan yardımcılarının da bulunduğu 55 ülkeden temsilciler yer alacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Schinas ve Sağlık Bakanı Koca'nın da toplantıda katılımcılara hitap etmesi ön görülüyor.