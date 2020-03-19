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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 359'a ulaştığını açıkladı. Koronavirüs tespit edilen bir hastanın daha hayatını kaybettiğini açıklayan Koca, hayatını kaybeden hasta sayısının 4'e çıktığını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız." ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ VE CİNSİYETLERİ

Sağlık Bakanı Koca'nın 16 Mart'ta açıkladığı ilk can kaybı 89 yaşındaki bir erkek hastaydı. 17 Mart'ta hayatını kaybeden ikinci kişi de 61 yaşında bir erkek hastaydı. 15 Mart'ta hayatını kaybeden, 18 Mart'ta ise ölüm nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıkan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman 79 yaşındaydı. 19 Mart'ta hayatını kaybeden hasta ise 85 yaşında ve kadın.