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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 2091 hasta tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

24.10.2020 - 19:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 24 Ekim koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 2091
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 91 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 91 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 69 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1573 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 313 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673'e ulaştı. Hasta sayısı 359 bin 784, vefat sayısı 9 bin 727, ağır hasta sayısı 1699, aktif hasta sayısı 36 bin 964 oldu.

Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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