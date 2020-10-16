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Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.



Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 1812 kişiye hastalık tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada Kovid-19 vakalarına ilişkin, "Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz." dedi.

"DÜNYADAKİ AKTİF VAKA SAYISI 70 MİLYONUN ÜZERİNDE"

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

"Eldeki bilgilere göre, virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın en başta bu sayı sadece bir. Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir."

"ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜMLER 5 KAT ARTABİLİR"



Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Erzurum halkının misafiri olarak 8 ilimizin değerlendirmesini yapmak üzere Diyarbakır'dayız. Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. Salgınla mücadelede problemi yerinde ele almak bölgede ek tedbirleri uygulamaya sokmaktır. Hastanelerin ve çalışanlarımızın hakkında bilgi sahibi olmak ve ayrıca hastalarımızla doğrudan görüşmektir.

Şehirlerimizde halen yatırımları devam eden sağlık yatırımlarını kontrol etmektir. Size şehir şehir yaptığımız ziyaretin üç sebebini saydım. Bunlara döndüncüsünü ilave etmek istiyorum. Salgına karşı alınması elzem tedbirleri buralara bizzat gelerek size hatırlatmadır. Önemli sebeplerden biri de maske, mesafe, temizlik kuralının yaygınlaşmasıdır.

"SALGININ ÖNÜ BULAŞMALAR ÖNLENEREK KESİLİR"

Koca, "Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi şehirlerde de göstermeliyiz. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli'deki artış elbette tüm Türkiye için risktir. Erzurum'dan bu kentlerin sakinlerine sesleniyorum. Esas olan sizin maskenizi takmanız, sosyal mesafe kuralına uymanızdır. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek kesilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN YANAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" diye konuştu.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı da izole ediyoruz. Bu izole ettiğimiz kişilerin temaslılarının filyasyonunu da yapıyoruz" dedi.

KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin de "Sanırım en geç bir buçuk ay içerisinde bu yapılan aşıların sonuçlarını bilebilmiş olacağız. Bu firmalarla da yakın iş birliği içerisindeyiz. Eğer bu anlamda koruyuculuğunu, bağışıklık durumunu görmüş olursak, tatmin olursak, bu aşıları da temin ederek vatandaşımıza kullandırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"KORONAVİRÜS 1 KİŞİDEN 39 MİLYONA YAYILDI"

Lütfen sözlerimi sadece sayılara, oranlara dikkat ederek değil tekrarlanmasında çok büyük faydalar olan tedbirlere dikkat kesilerek dinleyin. Yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Zamanımızın büyük kısmı kapalı alanlarda geçecek, virüsün yayılım imkanı genişleyecek. Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir. Salgın geçen yıl Aralık ayında başlamıştı. Dünyanın her köşesini etkilediği için nerede başladığının artık önemi yok. Eldeki bilgilere göre virüs en az 39 milyon kişiye bulaştı. En başta bu sayı sadece 1'di. Koronavirüs dünyaya o 1 bir kişiden yayıldı. Ve o 1 sayısı 39 milyona ulaştı.

"MASKE VE MESAFE TEDBİRLERİN EN ÖNEMLİSİ"

Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı ve alınması gereken önlemleri, hayatımızı onunla baş ederek nasıl sürdüreceğimizi çok iyi biliyoruz. Radikal çözüme malesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir.

"HERKES DİĞERİNDEN TAŞIYICI İMİŞ GİBİ KORUNMALI"

Bilim adamlarımız maskenin koruyuculuk özelliğinin yüzde 90'a kadar çıktığını söylemektedir. Bugünden itibaren tavizlerin riski fazlasıyla artmaktadır. Lütfen evinizin dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Aile ziyaretlerini erteleyin. Sizin için rehber olan HES uygulamasından mutlaka yararlanın. Bazı bölgelerde HES'e ilgi maalesef düşük. Erzurum ve çevresinin insanı için söylüyorum, HES'i kullanmak sizin için kıtlama çayı içmek gibi olmalıdır. İşyerleri çok dikkat edilmesi gereken ortamlardır. Herkes diğerinden taşıyıcı imiş gibi korunmalı ve günlük hayat buna göre düzene konulmalıdır. Sosyal mesafe virüse karşı ikinci tedbirdir. Sonbahar ve kış aylarında sosyal mesafenin önemi arttı. Mesafe ne kadar azalırsa virüs solunum yolu vasıtasıyla o kadar kolay bulaşmaktadır. Çünkü solunum yoluyla havaya damlacıklar çıkmakta ve solunum yoluyla geçmektedir.

"AVRUPA'DAKİ TABLO İKİNCİ DALGA OLARAK NİTELENDİRİLMEKTE"

El temizliği üçüncü tedbirimizdir. Bu konuda alışkanlığın ötesinde titizlik göstermeliyiz. Bu üç tedbire uymak, bizim filyasyon ekibi, günlük test, yatak kapasitesinden daha önemlidir. Bunlara ihtiyacımız tedbirlere uyulup uyulmadına bağlı olarak değişmektedir. Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat bilinen o ki, aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa Nisan ayına kadar ölüm oranlarının 5 kart artabileceği söylendi. Kovid 19 bölgedeki ölüm nedenleri arasında 5. sırada. DSÖ'nün endişesi boşuna değil. Fransa'da 8 kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi, İspanya'da ve Hollanda'da bazı eğlence yerleri kapatıldı. Almanya'da katı tedbirler tekrar konuşulmaya başlandı. Fransa'da vaka sayısı dün 30 bindi, İspanya'da 35 bini geçti. İtalya'da salgının başından bu yana en yüksek rakamlara ulaşıldı. Belçika'da yoğun bakım ünitelerinde bu seyirle Kasım ayı ortasında dolacağı belirtiliyor. İngiltere'de bazı kısıtlamalara gidildi. Avrupa'daki bu tablo ikinci dalga olarak nitelendirilmektedir.

"BU BAŞARIYI BEŞ İLİMİZDE DE GÖSTERMELİYİZ"

Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor. Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi belirtmiştim. 1 ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artık elbette tüm Türkiye için risktir. Salgının önü ancak yeni bulaşmalar önlenerek geçilir. Bize yardımcı olun, virüsün size bulaşmasına izin vermeyin. Başkalarını da kendinizi korur gibi koruyun. Tedbirlere uymayan, salgında yurttaş olarak sorumsuz davranan kişilere karşı gerekli mekanizmalar var. İçişleri Bakanlığımız büyük çaba gösteriyor maske ve mesafeye uyulması için.

"VAKALARIMIZ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRE İNDİ"

Düğün, nikah gibi törenler kuralına uygun yapılması için takip ediliyor. Bu denetimlere sizin çevrenizde yaptığınız nazik uyarıları da eklemek istiyorum. Erzurum Şehir Hastanemizde sağlık mesleğine mensup arkadaşlarımızla hasbıhal ettik. Gözlemlerini benimle paylaştılar. Çocuk servisinde yatan hastalarımızı ziyaret ettim. Burada da şehir hastanemiz gurur verici kaliteye sahiptir. Erzurum'da vaka ve poliklnik sayılarında 1 ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız yaklaşık üçte bire indi. Yoğun bakım oranı yüzde 42, solunum cihazı oranı yüzde 27.

"ORANLAR BÜYÜKLERİMİZİ KORUYUMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Ağrı'da vaka sayılarında yüzde 75 oranında, Bingöl'de yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Bingöl'de yatak doluluk oranımız yüzde 27. Ardahan'da son dönemde geç en aya göre yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son iki günde az da olsa artış görüyoruz. Ardahan'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım ise yüzde 73. Erzincan'da vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım yüzde 63. Iğdır'da vaka saysında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Kars'ta yüzde 25, Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz. Tunceli'de yatak doluluk yüzde 25'dir. Bugün değerlendirmelerini yaptığımız illerin tümünde vaka sayılarında azalma olduğunu ancak rehavete kapılmadan mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlarımız nüfusa oranı yüzde 12. Aynı yaşta koronavirüse yakalanların oranı yüzde 24. Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımızı, onları risk altında bıraktığımızın göstergesi. Bu rakamlar bölgedeki tüm hemşehrilerimize büyüklerimizi daha iyi korumamız gerektiğini söylüyor.

"ŞEHİR HASTANELERİ ÇOK BÜYÜK KATKILAR SAĞLADI"

Bugün değerlendirmelerini yaptığımız 8 ilimizdeki sağlık tesislerine yönelik yatırım planlarımızı özetlemek istiyorum. Şehir hastanelerimizin sağlık hizmetlerine yaptığı katkı vatandaşımız açısından takdire mazhar olmuştur. 1570 yataklı Erzurum Şehir Hastanemizi tamamlayarak salgın başladığı dönemde hizmete aldık. Şehir hastanemizin salgın döneminde bölgemize çok büyük katkılar sağladığını gördük. Ağrı ilimizde fizik tedavi hastanesi inşaatımız devam ediyor. Ağrı Ağız Diş Sağlığı binamızın inşasını tamamlayıp önümüzdeki yıl hizmete açacağız.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMEKTEN YANAYIZ"

Yüz yüze eğitimle ilgili açılan sınıflarımız oldu. Bu dönemde özellikle konuyla ilgili Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ekibiyle ile uzun süre çalışmış olduk. Bu anlamda yapılabileceklerin çok net anlatıldığını ve kayda alındığını ifade etmek istiyorum. Açılan sınıflarla ilgili okullarda vaka sayılarında pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan yüz yüze eğitime göre kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz. Bu muhtemelen alınan tedbirlerin ve kontrollü davranışların sonucu olabilir. Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Salgının seyrini görerek bu doğrultuda kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi olacak. Sanırım gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş olacak.

"MUHTEMELEN ARALIK AYI OLABİLİR"

Dünyada şu an faz3 aşamasına gelmiş 6 tane aşı var. Bunlardan iki tanesi ülkemizde faz3 çalışması, gönüllü insanımızın yapılmasına başlandı. Biri Feizer'in bir diğeri Çin snovak açısı, bir de Rusya'nın faz3 aşamasına gelen aşı var. Bu aşılardan özellikle Türkiye'de faz3 çalışmasına izin vermemizin maksadı, aşıların bölgesel ve özellikle insandan insana farklı bir etki gösterebileceğini, bizim insanımızda bu aşının gösterdiği etkiyi görmek istediğimizi ve buna göre aksiyon almak üzere gönüllü olmak üzere izin verildi. Önümüzdeki 1 veya 1,5 ay içerisinde bu aşıların sonuçlarını görmüş olacağız. Bu yıl şu an faz3 çalışması yapılan aşılardan eğer vatandaşımıza uygulananlardan bağışıklığı olumlu sonuçlanan oluras bu yıl içinde vatandaşımıza uygulama imkanımız olabilir. Muhtemelen Aralık ayı olabilir. Yerli aşıda gelinen noktada, sadece bir tip olmadığını bilelim. Birçok ülkeden farklı olarak geliştirilen aşıyı bilelim.

"VATANDAŞIMIZA AÇIKLAMADIĞIMIZ BİLGİYİ DSÖ'YE VERMEYİZ"

Başarılı olan çalışmaların zaten önünü açarak üretim safhasına getirmek istiyoruz. Bu aşılardan 4 tanesi mesafe almış durumda, iki tanesi hayvan çalışmaları bitmiş durumda. Stabilite çalışmaları ve gönüllülerin tespiti, onların izolasyonu sağlanmış olacak. 2 haftadan sonrıa gönüllülere uygulaması yapılmış olacak. Saha çalışmaları daha önce bahsetmiştim, 153 bin kişiye uygulanmıştı ve onun sonuçlarını vatandaşımızla paylaşmıştık. Yani bağışıklık haritasını çıkarmak amacıyla yapılan hem taşıyıcılık oranı hem de antikor düzeyinde koruyuculuk oranını tespit etmek üzere yapılan çalışmaydı. Biz ayın 15'inden itibaren başlıyoruz demiştik. Bunu TÜİK'le birlikte yapıyoruz. Bütün Türkiye genelini kapsayacak bir örneklem içinde olmasını istiyoruz. İl bazında bu dağılımı net bilmek istiyoruz. Bunu 1-1,5 arayla sürekli yapmaktan yanayız. Gelecek hafta itibarıyla başlamış olacak. Muhtemelen çok uzun sürmeyecek, 1 hafta 10 gün içinde tamamlanır, onu da vatandaşımızla paylaşacağız ve onu da DSÖ'ye bildireceğiz. Vatandaşımıza açıklamadığımız bilgiyi DSÖ'ye vermeyiz....

"KESİTSEL ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Kesitsel çalışmalarımızı havaalanlarında, sporculara, cezaevlerinde olanlara yapacağız. Pandemi dinamik süreç. Kesitsel çalışmaları bundan sonra da yaygınlaştırmak istiyoruz. OSB'lerde, sporcularda, özel sektörde açılan kişisel tercihe bağlı olarak semptomu olmadan yapılan testleri vatandaşımızla paylaşıyor olacağız. Bu çalışmalardan elde edilen pozitif vakalarla ilgili, semtpomu olmayan ama taşıyıcı olan kişileri de biz sahada boş bırakmıyoruz. Pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı izole ediyoruz.

"YENİ TEDBİR DÜŞÜNMÜYORUZ AMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Bu kişilerin filyasyonunu da yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerince 14 gün boyunca bu izolasyonu takip ediyor, hergün çağrı sistemiyle bu kişileri arıyoruz, kendi hallerine bırakmıyoruz. Yeni tedbir düşünmüyoruz, ama olmayacağı anlamına gelmez. Güney yarım kurede grip neredeyse görülmeme noktasında. O nedenle aşı bir virüse karşı etkili olabilir veya koronaya karşı etkisini gösterebilir. Aşı herhangi bir virüse karşı etkisini göstermiş olur. Fakat maske, damlacık enfeksiyonu ile bulaşan bütün virüslerin üzerinde etkisi olan, hatta viral yükü azalttığına dair yayınlar var. Biz her dönem maske kullanmak zorunda değiliz, ama etkili aşı çıkacak döneme kadar viral enfeksiyondan korunduğumuzu artık biliyoruz. Vatandaşlarımız tedbir alırsa ilave tedbir almadan atlatabiliriz, Avrupa'ın düştüğü duruma düşmeyiz.