Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, son gelişmeler ve salgına karşı alınan önlemler değerlendiriliyor.

Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

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