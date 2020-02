Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakasıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Tahran'dan gelen vatandaşların testleri negatif çıktı. Yani koronavirüse rastlanmadı. Bilim kurulu şu an negatif çıkmasının ileride de negatif çıkması anlamına gelmediğini bildirdi. Yedinci gün yeniden bakılacak. Farklı illerdeki şüphelilerde sonuç negatif" diye konuştu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"BUNDAN SONRA HİÇ RASTLANMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir.En son Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.Ülkemizde rastlanmamıştır. Bugüne kadar rastlanmadığını bundan sonrası için rastlanmayacağı anlamına gelmeyeceğini söylemek isterim. Komşumuz İran'daki vaka sayısının ve ölümlerinin de hızla arttığını görüyoruz. Bugün itibarıyla İran'la olan kara sınır kapılarımızda özellikle sahra hastanelerimizi de oluşturup gelen kişileri Türk vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon ve karantina dönemini nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme noktasında Bilim Kurulu'nun yaklaşımı oldu.

"SINIRDAKİ UYGULAMALARI BİZZAT GÖRMEYE GİDECEĞİM"

Özellikle Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin 14 günlük ortamda gözetime alınması, Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin de sahra hastanelerinde değerlendirilmesi yapıldıktan sonra geri planda oluşturduğumuz gözlem evi, misafirhane, hastane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi, yine Bilim Kurulu'nun risk analizi yaparak 14 güne gerekirse evinde tamamlaması yönünde bir yaklaşım benimsendi. Ben ayrıca yarın sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere hareket etmiş olacağım. Özellikle bu dönemde hem geri planda izolasyona alacağımız hastaneleri hem de sınırda yapılan uygulamaları yerinde görmek açısından.

"KORONAVİRÜSE RASTLANMADIĞINI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Tahran'dan gelen vatandaşlarımızda şu an ateş durumunun olmadığını söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı olan hastalarımız vardı, onlarda da solunum sıkıntısı gibi herhangi bir sorunun olmadığını, kötüleşmenin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan testlerin negatif çıktığını; yani koronavirüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlardan birisi de şimdiye kadar negatif çıktığını ama önümüzdeki dönemde negatif çıkmayacağı anlamına gelmeyebilir doğrultusundadır. Bu arada farklı illerimizde şüpheli vakalar olmakta. Şüpheli gördüğümüz bütün vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar koronavirüs açısından tetkik sonuçlarında bir husus olmadığını söylemek istiyorum.

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR İLİMİZDE VAKAYA RASTLANILMADI"

Niğde'de Pakistan vatandaşının tahlil sonuçlarında koronavirüs çıkmadı. Eskişehir'de aile sağlık merkezine başvuran vatandaşta herhangi bir klinik bulgu olmadığını söylemek istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar hiçbir ilimizde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez.

"HAC MEVSİMİ İÇİN EPEY BİRN ZAMANIMIZ VAR"

Birçok hastanemizde ortamlarımızı hazır haline getirdik. Pozitif çıktığında nerede nasıl bu tedavinin sürdürülmesi gerektiğini Bilim Kurulu ile tartışırız. Şu an sınırdan geçişlere kapalı, havayolu kapalı. Dolayısıyla kaç kişinin gelmek istediğiyle ilgili şu an bende net bilgi yok. Hac dönemine epey zamanımız olduğu için Bilim Kurulu gündemine almadı. Şu an için önümüzdeki haftalar enfeksiyonun, bu salgının bölgede ve ülkemizdeki ve dünyadaki seyri bunu belirlemiş olur. Ama Hac için daha epey bir zamanımız var.İran'a Türk vatandaşının gitmesine izin vermiyoruz, kapalı. İranlı gitmek istiyorsa gidebilir diyoruz. Gelmesine izin yok. Çin'de iki taraflı kapalı biliyorsunuz.Maske fiyatları noktasında da vatandaşımızın gerektiğinde Rekabet Kurulu olmak üzere müracaatları olabilir. Bakanlığımız da hassasiyet içerisinde.

