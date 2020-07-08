KoronavirüsKoronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüskoronavirüs (KovidKovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak.

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