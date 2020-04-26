Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu. Son 24 saatte 3 bin 558 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 29 bin 140 oldu." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu." değerlendirmesinde bulundu.