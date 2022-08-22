Bakan Koca: Görülmemiş büyüklükte kadro açılıyor

Sağlık alanında ve sağlık personeliyle ilgili yeni düzenlemeleri 'beyaz reform' başlığıyla duyuran Sağlıkr Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın.

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