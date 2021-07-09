Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadelere yer verdi: 57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60’ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın...

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