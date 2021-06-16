Sağanak sonrası korkutan hortum!

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan hortum, turist ve vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir otelin çatısına zarar veren hortum korkuyla takip edildi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli sağanak sonrası hortum oluştu. Boğazkent sahil bölgesinde deniz üzerinde ortaya çıktığı belirlenen hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı. Karaya ulaşarak bir otelin çatısına zarar veren hortum anları tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yaklaşık 3 dakika devam eden portum iç kesimlere girmedi. Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolan hortumu çekenlerden biri de bölgede oturan Nahit Toklu vatandaş oldu.

Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.