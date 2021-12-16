AA

Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın istinat duvarı, aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle çöktü.

AA'nın haberine göre, duvardan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 4 araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçlar sahipleri tarafından götürüldü.