Sağanak etkisi! Kars'ta evler sular altında kaldı

İHA

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte gelen sel suları nedeniyle, ev ve ahırlar sular altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, belediye ekipleri su dolan ev ve ahırların suyunu çekerken, AFAD ekipleri ise hasar tespiti yaptı.

Arpaçay’a bağlı Bardaklı, Atçılar ve Küçük Çatma köylerinde etkili olan yağmur sonrası gelen selden çok sayıda ev ve ahırda hasar oluştu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji, vatandaşları sağanak yağmur sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.