Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde önemli gelişme!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.