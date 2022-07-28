Sadece korna çaldı! Darp edip bıçakladılar!

Dehşet anları kamerada... Son dakika: Sadece korna çaldığı için genç adamı darp edip bıçakladılar - Güncel haberler

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz salı günü Ataşehir Vedat Günyol Caddesi üzerinde, iddiaya göre, Amerika’da doktora eğitimi alan Fahri Yıldız isimli genç, tatil için ailesinin yanına Türkiye’ye geldi.

KAZA OLMASIN DİYE KORNA ÇALDI

İHA'da yer alan habere göre Yıldız, aracıyla Ataşehir’de seyir halinde olduğu sırada bir başka araç sürücüsüne kazayı önlemek amacıyla korna çaldı.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BIÇAKLADI

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan Fahri Yıldız, cadde üzerine geldiği esnada tartışma yaşadığı sürücü tarafından aracının önü kesildi. Araçtan inen saldırgan şahıs, Yıldız’ı önce darp etti ardından bıçakladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay sonrası şüpheli, yanındaki bir başka kişiyle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşan olay sonrası hastaneye kaldırılan Yıldız tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"TATİL NEDENİYLE AİLEMİN YANINA GELDİM"

Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur Fahri Yıldız, “Amerika'da yazılım alanında doktora öğrencisiyim. Yaz tatilinde ailemin yanına Türkiye'ye geldim. Ataşehir'de aracımla birlikte eve doğru yönelmiştim. O esnada yanımdan hızla geçen aracı kaza yapmaması için kornayla uyardım.

"TAKİP EDİP ARAÇLA ÖNÜMÜ KESTİLER"

Orada bir kaza yaşanmadı ben de yoluma devam ettim. Aracın beni takip etmeye başladığını gördüm. Biraz ileride de beni sıkıştırarak aracıyla önümü kesti. Araçtan inen iki kişi bir anda saldırmaya başladı.

"OLAYDA FELÇ KALABİLİRDİM"

Aracımın kapısını açarak bacağımdan bıçakladılar. Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştılar. Çevredeki vatandaşlar beni hastaneye kaldırdı. Bıçak 2 santim daha derine inmiş olsaydı felç kalabilirdim” dedi.