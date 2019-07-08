08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anakara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Uzun, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmayı, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve bazı emekli emniyet müdürleri de izledi.
Sabri Uzun savunmasında, Türkiye'de FETÖ/PDY ile kendisinden daha fazla mücadele etmiş başka birinin bulunmadığını savunarak, "FETÖ'yle birey olarak benden daha çok mücadele ettiğini söyleyen çıkarsa, savunma yapmadan suçlamaları kabul edeceğim. Size delil olarak yazdığım 'İN Kitabı'nı sundum. Kitabın sonunda, 'Hakkınızı helal edin' dedim. Bugüne kadar okuduğunuz hiçbir kitapta böyle bir cümle gördünüz mü? Ben ölümü göze aldım. Yazıklar olsun. Bu adama 'FETÖ'cü' diyorsunuz. Böyle bir şerefsizliği kabul etmiyorum" dedi.
'DEMEK Kİ BUNLAR BİRİKTİRİLMİŞ'
Görevde bulunduğu dönemde FETÖ'cülerin hakkında çok sayıda dava açtığını, bu kapsamda yaklaşık 30 kez ifadesine başvurulduğunu aktaran Uzun, "Benim hakkımda 2014'te biri ifade vermiş, 'cemaate yakın' demiş. Ben bu adamı tanımıyorum. 2015'te de Batman'da bir polis memuru ifade vermiş. Aradan kaç yıl geçmiş, demek ki bunlar biriktirilmiş. 2016'dan beri yakın koruma altına alınmış biriyim. Korumalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü personeli; ama onlara sorulmuyor 'bu adamın FETÖ ile bağlantısı var mı' diye" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımlarını kabul ederek, "Düşündüklerimi ifade ettim" diyen Uzun, "2002'de FETÖ'ye ilişkin bir rapor hazırlandı mı?" sorusuna, "Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan örgüte ait kuruluşların listesini talep etti. Tespit ettiğimiz 500'e yakın şirketi savcılığa bildirdik" diye cevap verdi.
'UZUN'UN GÖREVLENDİRMESİYLE FETÖ'YE SIZDIM'
Tanık eski polis memuru Hulusi Cemil Altınlı, bir dönem istihbarat şubede polis memuru olarak görev yaptığını, uzaktan akrabası olan Uzun'un görevlendirmesiyle Diyarbakır'da görev yaparken Fethullahçıların içine sızıp, haklarında Uzun'a bilgi verdiğini aktardı. Başka bir tanık da Uzun’un FETÖ/PDY ile ilişkisi olmasının mümkün olmadığını, hatta bu örgütle yaptığı mücadele nedeniyle tebrik edilmesi gereken bir kişi olduğunu belirtti.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Tanıkların dinlenmesinin ardından, duruşma savcısı Sabri Uzun’un tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ise, yurtdışına çıkış yasağı koyarak Uzun'un tahliyesine hükmetti.
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