Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti

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